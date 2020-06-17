رئيس المقاولون: طاهر محمد رحب باللعب لـ الأهلي.. وهذا حلمه الأبرز

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب تفاصيل طلب الأهلي منه ضم لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وتحدث محسن صلاح عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء "اليوم كانت أول مرة يطلب فيها الأهلي ضم طاهر منا".

وأضاف "محمود الخطيب رئيس الأهلي قال لي نريد ضمه نهائيا أو على سبيل الإعارة لنبدأ التفاوض سويا".

وأكمل "طاهر ووالده ونحن كنادي مقاولون هدفنا أن يحترف اللاعب في الخارج ولكن اللاعب رحب تماما بفكرة اللعب للأهلي ولو لموسم".

وشدد محسن صلاح "طاهر قال لي لا مانع من اللعب للأهلي ولكن هو رغبته الأبرز الاحتراف".

وعن هل يفضل المقاولون رغبة اللاعب أم السعر الأعلى حال وجود منافسة على ضم اللاعب أجاب "رغبة اللاعب والمكان الذي سيشعر بالراحة فيه هي أهم شيء لدي".

وأردف "انتقال طاهر للأهلي قد يشهد حصولنا في المقابل على بعض لاعبي الفريق الأحمر".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن ناديه طلب من المقاولون ضم طاهر محمد طاهر. (طالع التفاصيل)

طاهر صاحب الـ٢٣ عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف ٢٠١٦ قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في ٦ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا

وعن مصير عماد النحاس المدير الفني للفريق أتم محسن صلاح حديثه: "نشعر بالراحة معه ولا نفكر في رحيله فهو مدرب مميز".

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