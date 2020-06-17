المقاولون: لم نناقش فكرة إلغاء الدوري ومنح اللقب لـ الأهلي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

كشف محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب عن كواليس ما دار في اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري في يومه الثاني بشأن استكمال النشاط الكروي في مصر.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم نناقش خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة فكرة إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي".

وأضاف "الأهلي لا يريد هذا الأمر ويريد عودة النشاط الكروي في مصر".

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وأكمل "المقاولون يريد استئناف الدوري ليس لأنه يحتل المركز الثاني ولكن لأننا نريد عودة الحياة إلى طبيعتها".

وأتم تصريحاته "قد ينتهي الدوري ويكون ترتيبنا خارج المربع الذهبي".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، بفارق 16 نقطة عن الأهلي المتصدر.

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