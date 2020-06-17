تشكيل القمة – دي بروين ومحرز وسترلينج أساسيون مع سيتي.. وأوباميانج يقود أرسنال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونظيره في أرسنال ميكيل آرتيتا تشكيلتي فريقيهما للقاء المرتقب بينهما اليوم الأربعاء.

ويستضيف سيتي نظيره أرسنال في ملعب الاتحاد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة إثر خوضه لـ28 لقاء.

أما أرسنال فيحتل المركز التاسع بـ40 نقطة بعدما خاض 28 لقاء كذلك.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في الدفاع: بنجامين ميندي- إيمريك لابورتي- إيريك جارسيا- كايل ووكر

في الوسط: إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين- ديفيد سيلفا

في الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- رياض محرز

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: كيران تيرني- بابلو ماري- شكوردان موستافي- هيكتور بيلليرين

في الوسط: جرانيت جاكا- ماتيو جيندوزي- إدوارد نيكيتاه- بوياكا ساكا- جو ويلوك

في الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

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