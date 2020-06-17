"حقا؟".. الدوري الإنجليزي يثير الجدل بعد 43 دقيقة من عودته

أثار الدوري الإنجليزي الجدل بعد 43 دقيقة من عودته، بهدف غير مُحتسب.

الدوري الإنجليزي يعود بعد 100 يوم بمواجهة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28.

خطأ لصالح شيفيلد يونايتد نفذه أوليفر نوروود إلى داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أوريين نيدلاند بعدما قفز عاليا بالقرب من مرماه,

لكن أثناء نزوله اصطدم بزميله ليسقط بالكرة داخل الشباك.

الحارس ظل ممسكا بالكرة على خط المرمى، في حين ركض لاعبو الضيوف نحو الحكم مايكل أوليفر الذي أشار إلى أن ساعته لم تحتسب الهدف.

اللقطة التي أثارت الجدل ورفض الحكم احتساب هدف لشيفيلد يونايتد 🏟 pic.twitter.com/1Jm52uzEDy — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2020

ويعتمد الدوري الإنجليزي على تقنية خط المرمى والتي تتيح للحكم التأكد من دخول الكرة بكامل محيطها إلى المرمى أم لا,

وعلق حساب شيفليد يونايتد على قرار الحكم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بكلمة واحدة: "حقا؟".

Really? — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020

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