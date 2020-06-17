عبد الحفيظ يشرح لـ في الجول طريقة عودة الأهلي للتدريبات مع الإجراءات الوقائية

شرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي خطة عمل النادي لاستئناف تدريبات لفريق استعدادا لعودة الدوري المصري.

ووفقا لقرار وزارة الرياضة ستعود فرق كرة القدم للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن يتم استئناف نشاط كرة القدم يوم 25 يوليو المقبل.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "بداية العودة للتدريبات ستكون بإجراء كشف طبي شامل على جميع عناصر الفريق يستمر لمدة يومين كخطوة أولى في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضاف "بعد انتهاء الكشف الطبي سيبدأ الفريق تدريباته".

وأتم تصريحاته "الجهاز المعاون للمدير الفني ريني فايلر سيقود التدريبات وفق خطة أرسلها المدرب السويسري من بلاده حيث يقضي إجازته هناك، ومن المنتظر أن يلحق بالفريق في غضون أيام لقيادة دفة الأمور".

وكان عبد الحفيظ اجتمع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في حضور الجهاز الفني المعاون لمراجعة خطة عودة فريق كرة القدم للتدريبات.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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