أس: السماح بتسجيل 3 لاعبين جدد في قائمة دوري الأبطال بشرط واحد

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يويفا" على تعديلات رئيسية على لوائح دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات وعلى الدوري الأوروبي لموسم 2019/20 اليوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية ستسمح اللجنة بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد في القائمة الفرق، شريطة أن يكون هؤلاء اللاعبين "مسجلين بالفعل في فترة التسجيل الأخيرة".

وهو ما يعني إمكانية ضم 3 لاعبين جدد لقائمة الفريق شرط أن يكون اللاعب قُيّد في قائمة فريقه بعد ضمه سوق الانتقالات الشتوية الماضية وقبل غلق القيد لدوري الأبطال في 3 فبراير 2020 ولدوري أبطال السيدات في 18 مارس 2020.

وبالتالي، يمنع هذا الإجراء تسجيل اللاعبين المُوقعين حديثا بعد تلك الفترة.

وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم: "القائمة قد تحتوي فقط على 25 لاعبا كحد أقصى. لا يجوز للأندية تسجيل لاعبين موقعين حديثا".

بتلك الطريقة لا يمكن تسجيل لاعبين مثل الدنماركي مارتن برايثويت الذي وقع مع برشلونة في منتصف فبراير لتعويض المصاب عثمان ديمبيلي.

والآن الفرنسي قادر على اللعب إذا تعافى في الوقت المناسب خاصة مع توقف الموسم طيلة الأشهر الـ 3 الماضية.

سيُسمح أيضا بإجراء خمسة تغييرات وفقا للتغيير المؤقت في قوانين اللعبة. بينما ستعود إلى 3 مجددا بدءا من موسم 2020-2021.

ووافقت اللجنة أيضا على المبادئ الأساسية للبروتوكول الطبي وجاء البيان: "في الأسابيع المقبلة، سيتم الانتهاء من جميع الإرشادات التفصيلية لضمان وضع خطة صحية شاملة لحماية صحة جميع المشاركين في مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما تستأنف المسابقات".

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