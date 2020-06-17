أس: السماح بتسجيل 3 لاعبين جدد في قائمة دوري الأبطال بشرط واحد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يويفا" على تعديلات رئيسية على لوائح دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات وعلى الدوري الأوروبي لموسم 2019/20 اليوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية ستسمح اللجنة بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد في القائمة الفرق، شريطة أن يكون هؤلاء اللاعبين "مسجلين بالفعل في فترة التسجيل الأخيرة".

وهو ما يعني إمكانية ضم 3 لاعبين جدد لقائمة الفريق شرط أن يكون اللاعب قُيّد في قائمة فريقه بعد ضمه سوق الانتقالات الشتوية الماضية وقبل غلق القيد لدوري الأبطال في 3 فبراير 2020 ولدوري أبطال السيدات في 18 مارس 2020.

أخبار متعلقة
سكاي: نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس في لشبونة.. وهذه كيفية استكمال البطولة تياجو سيلفا: العودة لـ البرازيل؟ لا يزال لدي أهداف أحققها في أوروبا حارس أرسنال: المركز الخامس قد يكفينا لبلوغ دوري أبطال أوروبا مدرب أحمال الزمالك السابق: هؤلاء كانوا يستطيعون تكرار نجاح صلاح في أوروبا

وبالتالي، يمنع هذا الإجراء تسجيل اللاعبين المُوقعين حديثا بعد تلك الفترة.

وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم: "القائمة قد تحتوي فقط على 25 لاعبا كحد أقصى. لا يجوز للأندية تسجيل لاعبين موقعين حديثا".

بتلك الطريقة لا يمكن تسجيل لاعبين مثل الدنماركي مارتن برايثويت الذي وقع مع برشلونة في منتصف فبراير لتعويض المصاب عثمان ديمبيلي.

UEFA does not allow signings

والآن الفرنسي قادر على اللعب إذا تعافى في الوقت المناسب خاصة مع توقف الموسم طيلة الأشهر الـ 3 الماضية.

سيُسمح أيضا بإجراء خمسة تغييرات وفقا للتغيير المؤقت في قوانين اللعبة. بينما ستعود إلى 3 مجددا بدءا من موسم 2020-2021.

ووافقت اللجنة أيضا على المبادئ الأساسية للبروتوكول الطبي وجاء البيان: "في الأسابيع المقبلة، سيتم الانتهاء من جميع الإرشادات التفصيلية لضمان وضع خطة صحية شاملة لحماية صحة جميع المشاركين في مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما تستأنف المسابقات".

اقرأ أيضا:

دجلة يهدد بالتصعيد ويحدد موعد استئناف النشاط

بيراميدز يقترب من ظهير الترجي

مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري

سر طرد أجيري أمام برشلونة

مدرب بايرن يسعى للثلاثية

دوري أبطال أوروبا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الفوز الأول منذ 115 يوما في الدوري.. أتليتكو مدريد يسحق أوساسونا بخماسية 6 دقيقة | أوروبا
طلعت يوسف: ما الإجراءات الاحترازية المتخذة قبل عودة التدريبات؟ التباعد فقط؟ 13 دقيقة | الدوري المصري
إسلام محارب: خسرنا نهائي إفريقيا أمام الترجي خوفا على حياة اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
وكيل إيهاب المباركي لـ في الجول: لدينا عرضين من الدوري المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المقاولون: طاهر محمد رحب باللعب لـ الأهلي.. وهذا حلمه الأبرز 31 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب 59 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يتفوق على يوفنتوس.. البارتينوبي بطل كأس إيطاليا للمرة السادسة ساعة | أوروبا
شارك ديفيد لويز فخسر أرسنال.. سيتي يحطم مدافع أرتيتا في قمة عودة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد
قد ينال إعجابك