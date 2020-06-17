تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على الدكة في عودة الدوري الإنجليزي

فضّل دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا الإبقاء على خدمات محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة شيفيلد يونايتد.

يعود الدوري الإنجليزي بعد 100 يوم من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

المباراة الأخيرة كانت بخسارة ثقيلة لـ أستون فيلا أمام ليستر سيتي دون رد في التاسع من مارس الماضي.

واليوم يستهل النشاط عودته من أرضية ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز بمواجهة شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28.

تشكيل الفيلانز جاء كالآتي إذ أجريت 6 تغييرات عن آخر مباراة للفريق.

حراسة المرمى: أوريين نيدلاند

الدفاع: تيريون مينجس – أزري كونسا – كورتني هاوس – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هاروهان

الهجوم: أنور الغازي – كينان ديفيز – جاك جريليش

وعلى مقاعد البدلاء: بيبي رينا – نيل تايلور – مارفيلوس ناكامبا – تريزيجيه – بورخا باستون – مبوانا ساماتا – جوتا – أحمد المحمدي – فاسيليف.

في حين جاء تشكيل شيفيلد:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: ستيفيز – روبنسون – إيجان – باشام – بالدوك.

الوسط: نوروود – لاندسترام – بيرج

الهجوم: بيلي شارب – ماكبراين

البدلاء: فيل جاكيليكا – جاك رودويل – ديفيد ماجولدريك – كيرون فيرمان – لوك فيرمان – بين أوزبورن – ليس موسيت – ليون كلارك.

في حين يغيب جاك أوكونيل وجون فليك بسبب الإصابة أثناء التدريبات.

Here's how the Bladesmen line-up 👊🏼 Jack O’Connell and John Fleck out after suffering contact injuries in training, Robinson is drafted into defence, whilst Sander Berge returns in midfield. pic.twitter.com/2mNlGEOqtX — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 19 -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة ويفصله عن الخروج من مقاعد الهبوط نقطتين.

فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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