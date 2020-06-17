تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على الدكة في عودة الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

فضّل دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا الإبقاء على خدمات محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة شيفيلد يونايتد.

يعود الدوري الإنجليزي بعد 100 يوم من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

المباراة الأخيرة كانت بخسارة ثقيلة لـ أستون فيلا أمام ليستر سيتي دون رد في التاسع من مارس الماضي.

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: لا أحبذ قانون الـ5 تبديلات.. عيون العالم ستكون علينا أمام شيفيلد وفاة والد مدرب أستون فيلا بسبب كورونا بالفيديو - تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ليستر وديا لاعبو أستون فيلا يقررون تخفيض رواتبهم.. ووضع منشأت النادي لمحاربة كورونا

واليوم يستهل النشاط عودته من أرضية ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز بمواجهة شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28.

تشكيل الفيلانز جاء كالآتي إذ أجريت 6 تغييرات عن آخر مباراة للفريق.

حراسة المرمى: أوريين نيدلاند

الدفاع: تيريون مينجس – أزري كونسا – كورتني هاوس – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هاروهان

الهجوم: أنور الغازي – كينان ديفيز – جاك جريليش

وعلى مقاعد البدلاء: بيبي رينا – نيل تايلور – مارفيلوس ناكامبا – تريزيجيه – بورخا باستون – مبوانا ساماتا – جوتا – أحمد المحمدي – فاسيليف.

في حين جاء تشكيل شيفيلد:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: ستيفيز – روبنسون – إيجان – باشام – بالدوك.

الوسط: نوروود – لاندسترام – بيرج

الهجوم: بيلي شارب – ماكبراين

البدلاء: فيل جاكيليكا – جاك رودويل – ديفيد ماجولدريك – كيرون فيرمان – لوك فيرمان – بين أوزبورن – ليس موسيت – ليون كلارك.

في حين يغيب جاك أوكونيل وجون فليك بسبب الإصابة أثناء التدريبات.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 19 -قبل الأخير- برصيد 25 نقطة ويفصله عن الخروج من مقاعد الهبوط نقطتين.

فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

رسميا – يويفا يحدد مصير ومواعيد دوري الأبطال

رسميا - عدم استكمال الدوري الإماراتي بسبب كورونا

هل يستطيع بيراميدز تحقيق تصريح زيزو؟

هانز فليك.. حان وقت الخروج من الظلام للضوء

كرة يد - تقرير تونسي: عرض مغري من الزمالك يقربه من لاعب الترجي

تشكيل أستون فيلا أستون فيلا المحمدي تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
"حقا؟".. الدوري الإنجليزي يثير الجدل بعد 43 دقيقة من عودته 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – تابع استعدادات مانشستر سيتي من قناة النادي قبل ملاقاة أرسنال 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ يشرح لـ في الجول طريقة عودة الأهلي للتدريبات مع الإجراءات الوقائية 57 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري الإنجليزي – مباشر.. أستون فيلا (0)-(0) شيفيلد.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
أس: السماح بتسجيل 3 لاعبين جدد في قائمة دوري الأبطال بشرط واحد ساعة | دوري أبطال أوروبا
تفاصيل اليوم الثاني لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ساعة | الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على الدكة في عودة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يستقبل رئيس المقاولون العرب قبل اجتماع اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 3 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 4 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد
قد ينال إعجابك