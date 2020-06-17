الخطيب يتابع خطة العودة للتدريبات في جلسة مع عبد الحفيظ والجهاز الفني المعاون
الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 17:32
كتب : حسام نور الدين
أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلي جولة تفقدية داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري.
واطمأن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية والاجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها في السابق.
وعقب الجولة التفقدية عقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، وخالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.
وأكد الخطيب خلال الجلسة أن الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث أن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، ليكون الجميع عاملا مساعدا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.
وقال الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.
كما تابع الخطيب سير العمل في إدارة الاشتراكات في وجود محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وخالد مرسي مدير المقر وعماد حلمي المدير المالي.
وحرص الخطيب على الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة الأعضاء أثناء عملية تجديد الاشتراكات.
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