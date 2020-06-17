الخطيب يتابع خطة العودة للتدريبات في جلسة مع عبد الحفيظ والجهاز الفني المعاون

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 17:32

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلي جولة تفقدية داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري.

واطمأن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية والاجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها في السابق.

وعقب الجولة التفقدية عقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، وخالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

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وأكد الخطيب خلال الجلسة أن الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث أن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، ليكون الجميع عاملا مساعدا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.

وقال الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.

كما تابع الخطيب سير العمل في إدارة الاشتراكات في وجود محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وخالد مرسي مدير المقر وعماد حلمي المدير المالي.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة الأعضاء أثناء عملية تجديد الاشتراكات.

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