أسوان لـ في الجول: حازم إمام اعتذر عن خلافة عبد العاطي.. وحالة وحيدة لاستكمال الدوري

كشف مصطفى أمين المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان عن اعتذار حازم إمام قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن خلافة مجدي عبد العاطي لقيادة الفريق.

وكان عبد العاطي قد أعلن استقالته من قيادة الجهاز الفني لأسوان بسبب بعض المشاكل التي واجهته خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمين في تصريحات لـ FilGoal.com: "ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها حازم إمام عن تدريب أسوان، وهو دائما ضمن حسابتنا".

وكشف المشرف العام على الكرة بأسوان "لكن الظروف تمنع التوافق خلال عرضنا بقدومه".

وأوضح "خلال الفترة الماضية عرضنا على حازم إمام قيادة الفريق بعد رحيل عماد النحاس، لكنه رفض بسبب انشغاله بعائلته".

وأضاف أمين "وفي هذه الأيام أبلغنا إمام أنه مرتبط بتعاقدات تحليل فني وتقديم برامج تليفزيونية وإذاعية وطالما أن الموسم ممتد فلن يستطيع".

وشدد "يأتي هذا بجانب عامل الوقت وأن المدة المتبقية من الموسم لن تسعفه في صناعة شيء يرضي طموحاتنا وطموحاته حسب وجهة نظره".

وكشف أمين "الجمعة المقبل سنجتمع من أجل التشاور في الأسماء التي ستخلف عبد العاطي".

وبالسؤال عن موقف استئناف الدوري أوضح "رغبتنا هي عدم استكمال المسابقة بسبب وباء كورونا والأضرار المالية الرهيبة".

وشدد "الحالية الوحيدة التي يوافق فيها أسوان هي دعمه ماليا بشكل لائق وكافي لتغطية نفقاته بداية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى بقية الأنشطة التي يفتقد فيها للقدرات المالية".

وأتم تصريحاته "نحن أكثر فرق الممتاز إنفاقا ما بين طيران وفنادق وتأجير ملاعب".

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