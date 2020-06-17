رئيس طنطا يكشف كواليس اجتماع الأربعاء: 5 أندية رفضوا عودة الدوري

شدد فايز عريبي رئيس نادي طنطا الذي اجتمع مع اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، أن 5 أندية من أصل 6 اجتمعوا رفضوا عودة الدوري.

وقال عريبي في تصريحات صحفية إن فقط المقاولون العرب أراد استئناف الدوري، فيما رفضت أندية الزمالك والإنتاج الحربي ونادي مصر وأسوان، بجانب طنطا.

وحضرت أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان الاجتماع، بعد أن حضرت أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة اجتماعات أمس الثلاثاء.

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وأكمل عريبي: "وزير الرياضة أصدر قرار باستكمال الدوري والنشاط، نحن مع الدولة قلبا وقالبا لكننا كأندية لدينا مشاكل عديدة".

وأوضح "يستحيل أن نلعب 17 جولة في شهرين ونصف، بجانب فترة إعداد للدوري الجديد الذي سيحمل ارتباطات كثيرة من تصفيات كأس الأمم وكأس العالم العسكري، والأولمبياد".

وكشف "عرضنا ردنا على الاتحاد لعرضه على وزير الرياضة. لسنا مع ناد ضد آخر وقلنا بصراحة أننا على استعداد لمنح اللقب للأهلي لكن استكمال الموسم يعد مستحيلا".

وأتم "طنطا لا ينظر للهبوط او الصعود او شيء آخر ولكن خوفا على إصابة أي شخص بكورونا في ظل ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بشكل مخيف في الفترة الماضية".

وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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