بالإجماع.. أندية مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية ترفض استكمال البطولة

أصدرت أندية المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز (ب) بيانا أجمعوا فيه على صعوبة استكمال البطولة.

وسببت الأندية التي تشارك في مجموعة القاهرة موقفها بصعوبة استكمال الدوري الممتاز الذي سيصل حسب شرح تلك الأندية إلى شهر نوفمبر، في حين يتبقى لأندية الممتاز ب 5 مباريات فقط، وغلو تكاليف الإجراءات الاحترازية على الأندية.

وعلم FilGoal.com أن كل الأندية وقعت على البيان وسلمته للجنة الخماسية، رغم تصميم الأخيرة على استكمال النشاط.

وقوبل موقف اللجنة الخماسية بالرفض من الـ12 ناد المشارك في الاجتماع، على رأسهم المتصدر سيراميكا كليوباترا، الذي يتصدر بفارق نقطة وحيدة عن الداخلية و3 نقاط عن بتروجت قبل نهاية البطولة بـ5 جولات.

وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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