اتحاد الكرة يواصل الاجتماع بأندية الدوري

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 16:14

كتب : عاطف شادي

اليوم الثاني لاجتماعات اتحاد الكرة مع الأندية

واصلت اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة المصري اجتماعاتها مع أندية الدوري الممتاز، لليوم الثاني على التوالي.

وحضرت أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان الاجتماع، بعد أن حضرت أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة اجتماعات أمس الثلاثاء.

وتناقش الأندية التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

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وفي وقت سابق، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن عودة النشاط والدوري سيكون بداية من 25 يوليو المقبل ومن الممكن أن يكون بعد ذلك وفقا لما يتم التوافق عليه في المرحلة المقبلة فنيا وإداريا، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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