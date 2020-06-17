بيراميدز: تشاتشيتش سافر بموافقتنا ويعود خلال أيام لقيادة التدريبات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 16:03

كتب : FilGoal

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز أمام الأهلي

أوضح نادي بيراميدز أن الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني للفريق سافر إلى بلاده بعلم الإدارة.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في بيان أصدره النادي إن تشاتيتش سافر بالفعل إلى بلاده بصحبة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة بعد الحصول على موافقة إدارة النادي والمدير الرياضي.

وأفاد بأن الموافقة على سفره خلال هذه الفترة جاءت بسبب توقف فيها النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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أضاف المدير الرياضي بأن المدرب طلب السفر ووافقت الإدارة على طلبه خاصة وأنه لم يحصل على إجازة منذ توليه مهمة تدريب الفريق في وقت سابق.

وشدد المدير الرياضي على أن المدير الفني من المنتظر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام بالتنسيق مع إدارة النادي ليبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة مجددا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري التي تحدد عودته من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم ٢٥ يوليو المقبل.

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