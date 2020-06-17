طبيب المصري يوضح لـ في الجول الإجراءات الطبية قبل العودة للتدريبات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 15:25

كتب : أيمن عيد

مروان محسن - الأهلي - المصري

شرح شادي السعدني طبيب الفريق الأول للنادي المصري، الإجراءات التي سيتخذها قبل عودة الفريق للتدريبات.

وقال السعدني لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع أكبر معامل التحاليل في بورسعيد لإجراء تحاليل معدل الالتهابات، ونسب الحديد في الدم، وسرعة الترسيب".

وشدد "قسمنا اللاعبين على أكثر من مركز، ونبهنا عليهم بالذهاب منفردين مع ارتداء الكمامة واصطحاب أدوات التعقيم".

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وأوضح "سنطمئن على اللاعبين بتلك الفحوصات حتى يحدد طارق العشري المدير الفني موعد عودة التدريبات التي على الأغلب ستقم على فترات، بأعداد قليلة من اللاعبين".

وأكد "كل لاعب سيحضر بملابسه، وإذا اضطر أحد اللاعبين لدخول غرف خلع الملابس سيكون بحد أقصى لـ3 لاعبين في نفس الوقت، مع تهويتها وتعقيمها جيدا، وتعقيم الممر المؤدي لها".

وأتم "سيتم إعداد ملف طبي كامل لكل لاعب وتسليمه للمدير الرياضي عبد الظاهر السقا".

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