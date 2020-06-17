رئيس بايرن: هذا اللقب له مذاق خاص بسبب جائحة فيروس كورونا

يرى هيربيرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن تتويج فريقه بالدوري الألماني في هذا الموسم الفريد من نوعه جعل اللقب له مذاق خاص.

توج الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني للمرة الـ30 في تاريخه، والثامنة على التوالي، بفضل هدف روبرت ليفاندوفسكي ضد فيردر بريمن ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

وقال هاينر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللقب الثامن على التوالي سيكون له مذاق خاص في تاريخ النادي، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة للغاية وفي ظل تحديات غير مسبوقة وعلى رأسها وباء كورونا".

وأضاف "نحن فخورون وسعداء بهذا اللقب وبإظهار بايرن لقوته وقدراته مرة أخرى في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه الآن".

وواصل "لقد كتبنا تاريخًا جديدًا، وأود أن أهنئ الفريق وهانز فليك والجهاز الفني على هذا الإنجاز الرائع".

وأتم "هذا أول لقب في الدوري الألماني يتحقق في عهدي كرئيس للنادي، وأنا سعيد للغاية. الآن سنبدأ التفكير في نهائي برلين".

بايرن رفع رصيده إلى 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند، بينما يصارع بريمن على الهروب من الهبوط وما زال متمسكا بالأمل برصيد 28 نقطة في المركز الـ 17 قبل الأخير.

من جهته، قال كارل هاينتس رومينيجيه الرئيس التنفيذي للنادي: "أود أن أتقدم بالتهنئة للفريق وهانز فليك والجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري".

وتابع "لقد كان موسمًا صعبًا للغاية وعشنا فيه ظروفًا غير مسبوقة، لذا سيظل لقبًا مميزًا في تاريخ النادي".

وأكمل "على الرغم من كل الظروف والمصاعب التي عانينا منها في الموسم الحالي، استطاع الفريق تقديم أداء رائع وكرة قدم جميلة في النصف الثاني من الموسم بقيادة فليك، وحقق العديد من النتائج الرائعة".

وأتم "هذا ما نسعى إليه دائمًا في بايرن ميونيخ. لقد نجحنا في مهمتنا، ولا شك أننا استحقينا التتويج باللقب".

ألقاب بايرن الـ 30 موزعة بين 29 لقبا تحت مسمى "البوندزليجا" ولقب بالمسمى القديم حصده البافاري عام 1932.

ولا ينسى بايرن ميونيخ تتويج فيردر بريمن بلقب الدوري الألماني عام 2004 على حسابه بملعب أليانز أرينا، وبعد 16 عاما يُتوج بايرن بلقبه الـ 30 في ملعب فييسر ستاديون قبل جولتين على النهاية.

وعادل بايرن ميونيخ رقم يوفنتوس الإيطالي في عدد ألقاب الدوري المتتالية برصيد 8 بدءا من موسم 2012-13 وحتى 2019-2020، وليصبح ثاني فريق ضمن الدوريات الخمس الكبرى يحقق هذا الإنجاز.

لكن يوفنتوس يمتلك فرصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري ليحقق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه تواليا.

كل هذا لم يكن ليحدث لولا الخسارة من إينتراخت فرانكفورت 5-1 في الدور الأول، أعقبها رحيل الكرواتي نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق.

وجاء هانز ديتير فليك، مساعد يواكيم لوف في منتخب ألمانيا حصل على مقعد الرجل الأول، وهو ليس بغريب عن بايرن بعدما لعب بقميصه 5 سنوات بين 1985 و1990.

الحمض النووي البافاري ظهر من جديد بمثلث مُكون من أوليفر كان في منصب إداري بالنادي ورفقة حسن صالح حميديتش في منصب المدير الرياضي.

فليك قاد الفريق في 29 مباراة فاز في 26 وتعادل في 1 وخسر 2، حصد لقب الدوري وتأهل لنهائي كأس ألمانيا وقاب قوسين أو أدنى من ربع نهائي دوري الأبطال.

عادت الروح للفريق، والآن بعدما كان موسم بايرن للنسيان صار هدف البافاريون ثنائية محلية ليست بجديدة على خزائن عملاق ألمانيا، قد تكون ثلاثية.

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