مدرب الوداد السابق: وليد الكارتي كانت أمامه فرصة للانضمام لـ الأهلي والزمالك

كشف بول بوت المدير الفني السابق للوداد المغربي عن إتاحة الفرصة أمام وليد الكارتي لاعب وسط الفريق المغربي للانتقال للدوري المصري.

وليد الكارتي النادي : الوداد البيضاوي

وقال بول بوت عبر قناة أون تايم سبورتس2: "أعلم أن وليد الكارتي كانت أمامه فرص سابقة في الانتقال للأهلي أو الزمالك".

وأضاف "لكن الوداد لا يريد تركه لأنه لاعب مميز ويضيف للفريق الذي يرغب في الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

بول بوت الذي تولى أيضا منصب المدير الرياضي للوداد كشف: "عندما كنت مع الفريق المغربي تلقيت عرضا لتدريب الزمالك لكني كنت وقتها مرتبط بكلمة مع منتخب كينيا".

وأكمل "أتمنى في المستقبل أن أعمل في الدوري المصري فهو دوري قوي ويضم فرق مميزة".

وأتم تصريحاته "الأربع فرق المتأهلة لنصف نهائي دوري الأبطال مستواهم متقارب لذلك من الصعب التوقع من سيفوز باللقب".

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