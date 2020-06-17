أبو ريدة: الأولوية بالنسبة لي انتخابات اتحاد الكرة وليس الكاف.. ورسالة لـ محمد صلاح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 00:55

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أن الأولوية بالنسبة له الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال أبو ريدة عبر قناة إم بي سي مصر: "الأولوية بالنسبة لي هي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري وليس الإفريقي".

وأضاف "بعد خوض انتخابات الاتحاد المصري على مقعد الرئيس سوف أدرس في الاتحاد الدولي إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي".

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عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي أكمل "لم أستقر حتى الآن على القائمة التي ستخوض الانتخابات معي ولكني كما أكدت من قبل سأضم لها عدة أسماء شابة".

وعن قرار وزارة الرياضة بعودة الدوري قال: "عودة النشاط الكروي مهمة والتحاور بين الأندية بجميع أقسام الدوري أمر رائع لحل جميع المشاكل نحو خطوة كبيرة لعودة كرة القدم".

وأتم تصريحاته بتوجيه رسالة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده قائلا: "محمد صلاح قيمة كبيرة في الكرة العالمية ومن المهم جدا أن نراه دائما بقميص منتخب مصر، أتمنى له التوفيق مع ليفربول وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي".

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هاني أبو ريدة
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