تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة بأندية المجموعة الأولى في الدرجة الثانية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 18:19

كتب : عاطف شادي

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

كشف اتحاد الكرة عن تفاصيل ما جاء خلال اجتماعه بأندية المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثاني.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي: "عقدت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني بحضور 6 أندية هي الإعلاميين وبني سويف وسوهاج والبنك الأهلي والفيوم وشبان قنا".

وأضاف "وتم خلال الاجتماع عرض موقف اللائحة ومناقشة مقترحات بنودها والاتفاق عليها وأهمها بند الـ8 سنوات وبند انتخابات نائب رئيس مجلس الإدارة وبند مقعد المرأة وبند إنشاء رابطة الأندية وغيرها من البنود".

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وتابع "وأشاد الحضور بهذه البنود وأعلنوا رغبتهم في وجودها باللائحة وتم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

وأكمل "وأكد الحضور على دعمهم للجنة ورغبتهم في التعاون معها".

وأتم "وأشار الحضور إلى وجود بعض الصعوبات المالية التي تواجه أنديتهم لاستئناف النشاط وتطبيق الاشتراطات الصحية، ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتخفيف هذه الأزمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".

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