نادي الإعلاميين يكشف عن طلبين من أندية مجموعة الصعيد لاتحاد الكرة

كشف خالد فتوح نائب رئيس نادي الإعلاميين عن طلبين تم إبلاغهما لاتحاد الكرة خلال اجتماع أندية مجموعة الصعيد اليوم مع مسؤولي الجبلاية لمناقشة عودة الدوري.

وقال خالد فتوح: "أبلغنا اللجنة الخماسية في الاجتماع أن الاندية لا تسطيع تحمل نفقات الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة نظرا للظروف المادية الصعبة".

وواصل "اللجنة وعدت الأندية بإعادة النظر في الأمر والتشاور مع وزارتي الصحة والرياضة للبحث عن حل".

وأضاف "كما طلبنا اتحاد الكرة بإعادة النظر في هبوط 5 فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة نظرا للظروف الصعبة التي واجهت الاندية هذا الموسم".

وتابع "بعض الأندية كذلك أكدت على عدم قدرتها على استكمال الدوري بسبب أزمات مادية وطلبت الحصول على دعم مالي".

وشدد نائب رئيس نادي الإعلاميين "لم نتطرق لموضوع استئناف بطولة الدوري لان الامر محسوم من جانب الدولة كما قال عمرو الجنايني".

وعن اللائحة قال خالد فتوح: تناقشنا في بعض بنود لائحة النظام الاساسي وأكد اتحاد الكرة أنه تناقش في بعض البنود مع نظيره الدولي وحينما تنتهي هذه المناقشات سيتم عرضها على الجمعية العمومية".

وأردف "لكن اللجنة لم تعط موعدا مبدئيا للانتهاء من اللائحة".

وواصل "اتحاد الكرة أكد تفعيل بند تضارب المصالح ضمن شروط الترشح لانتخابات الجبلاية بالاضافة إلى ضرورة اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها كشرط من شروط الترشح ".

وتابع "اللائحة الأساسية تشير إلى أن اتحاد الكرة سيضم رئيس ونائب و6 أعضاء وعضوة من النساء".

وأضاف "سوف يستمر بند الثماني سنوات ومن يريد الترشح بعده عليه الترشح على منصب أعلى".

وأكمل "أما من يريد الترشح على ذات النمصب بعد الثماني سنوات فلا يجوز له ذلك، وبالنسبة للرئيس فلا يحق له الترشح بعد الثماني سنوات لأنه في أعلى منصب بالفعل".

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