نادي الإعلاميين يكشف عن طلبين من أندية مجموعة الصعيد لاتحاد الكرة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 18:11

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف خالد فتوح نائب رئيس نادي الإعلاميين عن طلبين تم إبلاغهما لاتحاد الكرة خلال اجتماع أندية مجموعة الصعيد اليوم مع مسؤولي الجبلاية لمناقشة عودة الدوري.

وقال خالد فتوح: "أبلغنا اللجنة الخماسية في الاجتماع أن الاندية لا تسطيع تحمل نفقات الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة نظرا للظروف المادية الصعبة".

وواصل "اللجنة وعدت الأندية بإعادة النظر في الأمر والتشاور مع وزارتي الصحة والرياضة للبحث عن حل".

أخبار متعلقة
حسنية أغادير ينفي تلقيه عرضا من الزمالك لضم أوبيلا المقاصة: فوجئنا من قرار الوزارة وكلام الجنايني.. والخطيب قال أمرا مهما في الاجتماع مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على "احتمالية رحيل فايلر إلى سويسرا"

وأضاف "كما طلبنا اتحاد الكرة بإعادة النظر في هبوط 5 فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة نظرا للظروف الصعبة التي واجهت الاندية هذا الموسم".

وتابع "بعض الأندية كذلك أكدت على عدم قدرتها على استكمال الدوري بسبب أزمات مادية وطلبت الحصول على دعم مالي".

وشدد نائب رئيس نادي الإعلاميين "لم نتطرق لموضوع استئناف بطولة الدوري لان الامر محسوم من جانب الدولة كما قال عمرو الجنايني".

وعن اللائحة قال خالد فتوح: تناقشنا في بعض بنود لائحة النظام الاساسي وأكد اتحاد الكرة أنه تناقش في بعض البنود مع نظيره الدولي وحينما تنتهي هذه المناقشات سيتم عرضها على الجمعية العمومية".

وأردف "لكن اللجنة لم تعط موعدا مبدئيا للانتهاء من اللائحة".

وواصل "اتحاد الكرة أكد تفعيل بند تضارب المصالح ضمن شروط الترشح لانتخابات الجبلاية بالاضافة إلى ضرورة اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها كشرط من شروط الترشح ".

وتابع "اللائحة الأساسية تشير إلى أن اتحاد الكرة سيضم رئيس ونائب و6 أعضاء وعضوة من النساء".

وأضاف "سوف يستمر بند الثماني سنوات ومن يريد الترشح بعده عليه الترشح على منصب أعلى".

وأكمل "أما من يريد الترشح على ذات النمصب بعد الثماني سنوات فلا يجوز له ذلك، وبالنسبة للرئيس فلا يحق له الترشح بعد الثماني سنوات لأنه في أعلى منصب بالفعل".

طالع أيضا

مصدر في الأهلي: تلقينا إنذارا من تركي آل الشيخ ونمتلك المستندات التي تدعم موقفنا

"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي

رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب

مصدر بـ اتحاد الكرة: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته

تقرير: النني يقرر ترك بشكتاش

في الدرجة الثانية نادي الإعلاميين اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة بأندية المجموعة الأولى في الدرجة الثانية 28 دقيقة | الدوري المصري
نادي الإعلاميين يكشف عن طلبين من أندية مجموعة الصعيد لاتحاد الكرة 36 دقيقة | مصر
حسنية أغادير ينفي تلقيه عرضا من الزمالك لضم أوبيلا 56 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة: فوجئنا من قرار الوزارة وكلام الجنايني.. والخطيب قال أمرا مهما في الاجتماع 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على "احتمالية رحيل فايلر إلى سويسرا" ساعة | الدوري المصري
بعد حملة راشفورد.. رئيس الوزراء البريطاني يستجيب لاستمرار الوجبات المجانية للتلاميذ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في مقعد الزناتي - محاولة لوضع جدول للدوري الحالي والموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
سيتي يظهر بقمصان جديدة أمام أرسنال لدعم مصابي فيروس كورونا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك