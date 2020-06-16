المقاصة: فوجئنا من قرار الوزارة وكلام الجنايني.. والخطيب قال أمرا مهما في الاجتماع

كشف بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية اليوم الثلاثاء بشأن استئناف النشاط.

وقال سليم بعد الاجتماع في تصريحات صحفية: "أخبرنا اللجنة الخماسية أننا لدينا مشكلة في عودة الدوري".

وأضاف: "فوجئنا بقرار وزير الرياضة بعودة الدوري يوم 25 يوليو، إنه قرار نرفضه".

وأكمل: "تحدثنا عن إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والأندية".

وواصل: "هناك مشاكل مادية وفنية وصحية قدمناها للجنة الخماسية التي بدورها ستقدم تقريرا للوزير لحل المشكلات قبل استئناف الدوري".

وأتبع: "بعض الأندية طالبت إقامة الدوري الجديد من مجموعتين، لكن الجنايني رفض".

وأكمل: "بعض الأندية التي حضرت الاجتماع تحفظت على موعد عودة الدوري".

وشدد: "نؤيد عودة النشاط، لكن هناك تحفظات على استئناف بطولة الدوري، وعمرو الجنايني تفهم ذلك".

وكشف: "فوجئت بكلام الجنايني لأنه كان إيجابيا، نوجه كل الشكر والتقدير للجنة الخماسية".

وأوضح: "حتى اللحظة، دوري الموسم المقبل من مجموعة واحدة".

وأتم: "محمود الخطيب قال أمرا مهما، وهو إمكانية امتلاك الدولة لوجهة نظر مختلفة، أنها ترغب في عودة النشاط لأن الشباب في الأقاليم متشوق للعودة، كما أن هناك تشوق من الجماهير لعودة الدوري".

.. وشهدت الاجتماعات مناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيت استئناف المسابقات المحلية.

وكانت قد انتهت جلسة اللجنة الخماسية مع أندية مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.

وبدأت اليوم أولى اجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية والتي تم تقسيمها على ثلاثة أيام.

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