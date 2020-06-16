المقاصة: فوجئنا من قرار الوزارة وكلام الجنايني.. والخطيب قال أمرا مهما في الاجتماع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 17:50

كتب : عاطف شادي

صور اليوم الأول من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

كشف بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية اليوم الثلاثاء بشأن استئناف النشاط.

وقال سليم بعد الاجتماع في تصريحات صحفية: "أخبرنا اللجنة الخماسية أننا لدينا مشكلة في عودة الدوري".

وأضاف: "فوجئنا بقرار وزير الرياضة بعودة الدوري يوم 25 يوليو، إنه قرار نرفضه".

أخبار متعلقة
في مقعد الزناتي - محاولة لوضع جدول للدوري الحالي والموسم المقبل توافد الأندية لمقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية خبر في الجول - الأهلي يستضيف الأندية المجتمعة باتحاد الكرة في جلسة ودية مصدر في الأهلي لـ في الجول: تلقينا إنذارا من تركي آل الشيخ ونمتلك المستندات التي تدعم موقفنا

وأكمل: "تحدثنا عن إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والأندية".

وواصل: "هناك مشاكل مادية وفنية وصحية قدمناها للجنة الخماسية التي بدورها ستقدم تقريرا للوزير لحل المشكلات قبل استئناف الدوري".

وأتبع: "بعض الأندية طالبت إقامة الدوري الجديد من مجموعتين، لكن الجنايني رفض".

وأكمل: "بعض الأندية التي حضرت الاجتماع تحفظت على موعد عودة الدوري".

وشدد: "نؤيد عودة النشاط، لكن هناك تحفظات على استئناف بطولة الدوري، وعمرو الجنايني تفهم ذلك".

وكشف: "فوجئت بكلام الجنايني لأنه كان إيجابيا، نوجه كل الشكر والتقدير للجنة الخماسية".

وأوضح: "حتى اللحظة، دوري الموسم المقبل من مجموعة واحدة".

وأتم: "محمود الخطيب قال أمرا مهما، وهو إمكانية امتلاك الدولة لوجهة نظر مختلفة، أنها ترغب في عودة النشاط لأن الشباب في الأقاليم متشوق للعودة، كما أن هناك تشوق من الجماهير لعودة الدوري".

.. وشهدت الاجتماعات مناقشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيت استئناف المسابقات المحلية.

وكانت قد انتهت جلسة اللجنة الخماسية مع أندية مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية.

وبدأت اليوم أولى اجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية والتي تم تقسيمها على ثلاثة أيام.

اقرأ أيضا

"اعرف القرارات العاجلة وآخر تطورات فيروس كورونا لحظة بلحظة على تطبيق أخبارك.. التطبيق متوفر بنظامي Ios و Android حمله الآن"

مصدر في الأهلي: تلقينا إنذارا من تركي آل الشيخ ونمتلك المستندات التي تدعم موقفنا

"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي

رئيس الإسماعيلي: لن نُجبر على اللعب

مصدر بـ اتحاد الكرة: هذا ما ننتظره لإعلان جدول الدوري.. وكل فريق مسؤول عن إجراءاته

تقرير: النني يقرر ترك بشكتاش

مصر للمقاصة الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
نادي الإعلاميين يكشف عن طلبين من أندية مجموعة الصعيد لاتحاد الكرة دقيقة | مصر
حسنية أغادير ينفي تلقيه عرضا من الزمالك لضم أوبيلا 21 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة: فوجئنا من قرار الوزارة وكلام الجنايني.. والخطيب قال أمرا مهما في الاجتماع 21 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على "احتمالية رحيل فايلر إلى سويسرا" ساعة | الدوري المصري
بعد حملة راشفورد.. رئيس الوزراء البريطاني يستجيب لاستمرار الوجبات المجانية للتلاميذ ساعة | الدوري الإنجليزي
في مقعد الزناتي - محاولة لوضع جدول للدوري الحالي والموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
سيتي يظهر بقمصان جديدة أمام أرسنال لدعم مصابي فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
توافد الأندية لمقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك