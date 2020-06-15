حمادة أنور: الزمالك يرحب بعودة النشاط الكروي.. وقرارنا بعد نهاية اجتماع اتحاد الكرة

عبر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ترحيب ناديه بعودة النشاط الكروي في مصر مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة أنور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشكر الدولة المصرية لما بذلته من مجهود كبير منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى اتخاذ قرار عودة النشاط الكروي".

وأضاف "كان يجب أن تبدأ عملية تجهيز الأندية استعدادا لعودة النشاط الكروي مبكرا حتى تكون جاهزة لاستقبال اللاعبين".

وأكمل "لدينا لاعبون محترفون خارج مصر وننتظر عودتهم وقرار الحكومة هو دخول أي أجنبي عائد إلى مصر للحجر المنزلي لمدة 15 يوما، وهذا يؤخر موعد انضمامهم للفريق".

وواصل "البعض يقول إن الزمالك لا يريد استئناف الدوري وهذا أمر غير صحيح لأن الزمالك فاز ببطولتين في أسبوع وعلى مقربة من تحقيق البطولة الثالثة، ولكن عودة الدوري لها حسابات مختلفة".

وأتم تصريحاته "الزمالك سيرسل مندوبا لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وبعد عودته سيعرض ما قيل في الاجتماع على مجلس إدارة النادي ومن ثم سنتخذ قرارانا بشأن استئناف النشاط الكروي".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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