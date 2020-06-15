الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب الفردية والجماعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل في مصر بعد عدة شهور من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات يوم 1 يوليو المقبل لجميع الألعاب الجماعية والفردية بخلاف كرة القدم.

تعرف على الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم

على أن تبدأ جميع المنافسات يوم 1 أغسطس المقبل.

وتتضمن تلك الفترة التدابير الاحترازية الواجبة اتباعها ويقع على كل اتحاد مسؤولية تطبيق التدابير الاحترازية وما ينتج عنها من آثار.

وصنفت وزارة الرياضة الألعاب الجماعية والفردية إلى ألعاب متوسطة التلامس تقام في ملاعب مفتوحة أو صالات مغلقة وتلك الألعاب هي: الجمباز وتنس الطاولة والريشة الطائرة والاسكواش والسباحة والثلاثي الحديث والتجديف والخماسي الحديث والهوكي والكرة الطائرة والسلاح.

وألعاب أخرى تلامسية تقام في الصالات المغلقة وهي كرة اليد والسلة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والجودو وألعاب اللجنة الباراليمبية.

طالع أيضا

عودة ريال مدريد - زيدان يطلق العنان لهازارد

توقع مباريات الدوري الإنجليزي لتربح موبايل سامسونج

محمد صلاح.. الأمر أكبر من كرة القدم

تقرير: هل يعود رونالدو إلى الدوري الإنجليزي؟

فيلم في الجول - لحظات عظيمة بطلها صلاح

11 عاما على أداء خرافي لمصر أمام البرازيل