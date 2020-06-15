ديلي ميل: صلاح شارك في ودية جديدة مع ليفربول

ذكرت تقارير إنجليزية أن محمد صلاح نجم ليفربول أصبح جاهزا للمشاركة في لقاء إيفرتون الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته مع فريقه يوم الأحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأفاد دومنيك كينج الصحفي بجريدة ديلي ميل عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الإثنين أن فريق ليفربول ليس لديه مخاوف بدنية حتى الآن قبل إيفرتون.

وأضاف "كانت هناك ودية داخلية بين فريق ليفربول أ وفريق ليفربول ب في أنفيلد يوم الأحد، وشارك فيها صلاح وأندي روبرتسون بشكل طبيعي بعد أن غابا عن لقاء بلاكبيرن الودي كإجراء احترازي".

وغاب النجم المصري عن اكتساح ليفربول لفريق بلاكبيرن بستة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي، كما غاب عن بعض التدريبات.

يحتاج صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتبقى 6 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.

سيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة بملعب جوديسون بارك.

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