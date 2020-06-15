وزير الرياضة: سيتم استكمال الدوري وليس بدء مسابقة جديدة

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

درع الدوري - الأهلي

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الموعد الذي حددته الوزارة لاستئناف النشاط الرياضي في مصر هو موعد استكمال الدوري المصري.

وأعلنت وزارة الرياضة خريطة استئناف نشاط كرة القدم في مصر. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "سيتم استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019/2020 في الموعد المحدد لعودة كرة القدم في مصر وهو 25 يوليو".

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وأضاف "القرار هو عودة الدوري وليس بدء مسابقة جديدة وإلغاء الموسم الحالي".

وعن كأس مصر قال: "مصير بطولة كأس مصر هو اختصاص اتحاد الكرة ويحق له التصرف كما يرى في هذا الشأن".

وأتم تصريحاته "ولكن إذا زادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيتم إيقاف النشاط الرياضي مرة أخرى فورا".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة كشف عن أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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