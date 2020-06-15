الأهلي لـ في الجول: نشكر الدولة المصرية وجاهزون لاستئناف النشاط الرياضي والدوري

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - مجلس الأهلي - الأهلي - الإنتاج الحربي

قدم الأهلي عبر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الشكر والتقدير للدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة والوزارات المختلفة المعنية على قرار استئناف النشاط الرياضي من جديد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن السير في الاتجاهين الحفاظ على صحة المواطن وفي نفس الوقت السماح بمزاولة النشاط الرياضي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من انشطة الدولة والشعب المصري.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خريطة عودة نشاط كرة القدم في مصر مرة أخرى.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "نصفق للدولة المصرية ونقول لها (برافو) وندعمها ونؤيدها ونساندها لكل ما نملك من قوى في تطبيق كل ما تراه صالح من قرارات او توجهات سواء في الجانب الصحي أو في الجانب الرياضي".

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وأضاف مرجان "الأهلي كمؤسسة وطنية ملتزم بما تطلبه الدولة ونحن من اليوم الأول طبقنا كافة الاجراءات الاحترازية في مختلف الفروع ونقوم بالتطهير والتعقيم بصفة دائمة ووضعنا أيضا منذ اليوم الأول خطة متكاملة من أجل كيفية التعامل مع وباء كورونا وفي نفس الوقت استقبال لاعبينا ومدربينا وإقامة التدريبات والمنافسات ونحن مع إعلان الدولة عن استئناف النشاط".

وأكمل "أؤكد أننا جاهزون لتطبيق هذه القرارات التي تصب في الصالح العام وليس كنا يدعي البعض إنها تخدم الأهلي فقط لأن الرياضة أصبحت صناعة مسؤولة عن توفير لقمة العيش للكثير والكثير من أبناء هذا الشعب المكافح وليست مجال ترفيهي فقط ولذلك نحن مع الدولة ".

ونبه مرجان أيضا أنه سيكون هناك صرامة وشدة وانضباط لم يسبق له مثيل داخل النادي الأهلي في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة وصحة أبناء القلعة الحمراء.

ورحب مرجان بقرار عودة الدوري ووصفه بالمهم جدا من أجل استمرار دورة حياة اقتصاديات الكثير من القطاعات القائمة عليه وأكد جاهزية النادي لعودة تدريبات الفريق الأول.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري المبدئي وهو يوم 25 يوليو المقبل. (طالع التفاصيل)

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