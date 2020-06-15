مدرب أستون فيلا: لا أحبذ قانون الـ5 تبديلات.. عيون العالم ستكون علينا أمام شيفيلد

لا يشعر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن تعديل قوانين التبديلات ستفيد كل الفرق، مع عودة الدوري الإنجليزي بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

حين يعود الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء سيتمكن كل فريق من استخدام 5 تبديلات في كل مباراة بدلا من 3، ووضع أسماء تسعة لاعبين كبدلاء بدلاً من سبعة.

وقال سميث في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لقد بدأنا الموسم بقواعد معينة والآن قمنا بتغييرها، أعتقد أنها تساعد الأندية التي تملك قائمة ضخمة".

وأضاف "تم تغيير قوانين التبديلات لأن هناك خطر أكبر للإصابة ولكن وجود المزيد من التبديلات لا يساعد على ذلك. أردت فقط أن تبقى القوانين كما كانت، أعتقد أن منافسنا شيفيلد يونايتد كان يتمناها كما كانت".

مباراة أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" ضد شيفيلد ستكون أول مباراة في الدوري الإنجليزي حين يعود الأربعاء، وهي مباراة مؤجلة بسبب تأهل أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين.

وتابع "الدفع بـ5 بدلاء يمنحنا الفرصة لتدوير الفريق أثناء المباراة. لكن الأمر سيكون أشبه بعودة اللاعبين من كأس العالم والبدء في لعب الوديات التي تسبق الموسم بتبديلاتها الكثيرة".

الفوز على شيفيلد يونايتد سينعش آمال أستون فيلا قليلا في البقاء في الدوري هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز قبل الأخير قبل هذه المباراة وتسع جولات حتى نهاية الموسم.

وقال سميث عن خوض المباراة الأولى في عودة الدوري الإنجليزي بدون جماهير "إنه لشرف، عيون العالم ستكون علينا".

وأتم "كان اللاعبون خلال فترة الحجر الصحي متبعين كل الشروط التي تم إرسالها إليهم. إنهم متلهفون للعودة".

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