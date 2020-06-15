مؤتمر سيتيين: لا خلاف حول قدرات جريزمان.. وعلينا الحذر بشأن سواريز

شدد كيكي سيتيين مدرب برشلونة أنه سيجري تغييرات باستمرار في تشكيل فريقه لتجنب الإرهاق في مشواره بالدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

وقال سيتيين إنه يثق تماما في قدرات لاعبه أنتوان جريزمان، لكنه لم يحسم بعد قراره بشأن مشاركة لويس سواريز منذ البداية أمام ليجانيس يوم الثلاثاء في الجولة 29 من البطولة.

وصرح سيتيين في مؤتمر صحفي "سنجري تغييرات، لا أريد إصابة اللاعبين بالإجهاد. مهم كيف يستعيدون لياقتهم البدنية حتى نتجنب الإصابات ونكون في أتم جاهزية للمباريات".

وواصل "جريزمان لا خلاف عليه، لاعب رائع، نواصل الاعتماد عليه، سيستمر في تأدية دور مهم لأنه لاعب حيوي بالنسبة للفريق والنادي، هناك لاعبون آخرون علينا استخدامهم. تفاجأت بمستوى اللاعبين ورغبتهم التي أظهروها. أتمنى مواصلتنا بنفس النسق لأنهم جميعا سيشاركون".

وأتم "لم أقرر بعد (إشراك سواريز منذ البداية). علي التحدث معه، علينا أن نكون حذرين. قد يبدأ ويخرج خلال المباراة. أي مشكلة لدينا علينا أن نحلها لأني لا أريد فقدان لاعب لأربعة مباريات بسبب إراحته وقت قليل، من الأفضل الغياب عن مباراة وسط المواجهات المتعددة".

ويستضيف برشلونة فريق ليجانيس في ملعب كامب نو ويأمل الحفاظ على تصدره لترتيب الدوري وتحقيق فوز ثاني على التوالي بعد سحقه لمضيفه ريال مايوركا برباعية دون رد يوم السبت.

ويفتقد برشلونة للاعبه خوردي ألبا أمام ليجانيس بينما يقوده الساحر ليونيل ميسي. (طالع قائمة الفريق)

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