أمير مرتضى: أتمنى الفوز بالكأس ودوري الأبطال لسبب.. ونسعى للمشاركة في البطولة العربية

قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه يتمنى حصد لقبي الكأس ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

الزمالك حصد لقبي كأس السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي على الترتيب.

وأوضح أمير "أتمنى الفوز ببطولتي كأس مصر ودوري الأبطال لأنهما يفتحان الباب للمشاركة في كأسي السوبر المصري والإفريقي".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "في الموسم المقبل أريد المشاركة في البطولة العربية بجوار البطولة الإفريقية لأنني أسعى للفوز بالألقاب وفي نفس الوقت أنظر للعوائد المادية، المسابقات المحلية لا نحصل منها على عائد مادي".

وأكمل "أتمنى أن ترتفع قيمة عوائد البطولات المحلية لتساعد الأندية في الموسم التالي".

وعن إمكانية خوض المربع الذهبي الإفريقي في سبتمبر المقبل رد "ظروف دوري أبطال إفريقيا مر بها الفرق الأربعة، لا يوجد فريق أجهز أو يسبق الآخر".

وأتم عما يتمناه قبل اجتماع اتحاد الكرة مع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل "أتمنى إقامة رابطة للأندية من أجل تطبيق دوري المحترفين، مصلحة الأهلي والزمالك واحدة في الرابطة والتي ستكون من أجل رصد المشاكل وتعديل القرارات ووجود نظام يجمع الكل".

video:1

طالع أيضا

الزمالك يجدد عقد كارتيرون

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟

مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري

وائل جمعة قبل الأهلي