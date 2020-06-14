أمير مرتضى: أتمنى الفوز بالكأس ودوري الأبطال لسبب.. ونسعى للمشاركة في البطولة العربية

الأحد، 14 يونيو 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه يتمنى حصد لقبي الكأس ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

الزمالك حصد لقبي كأس السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي على الترتيب.

وأوضح أمير "أتمنى الفوز ببطولتي كأس مصر ودوري الأبطال لأنهما يفتحان الباب للمشاركة في كأسي السوبر المصري والإفريقي".

أخبار متعلقة
أحمد جلال إبراهيم: كارتيرون يرى أن الزمالك نادي بطولات أمير مرتضى: طالما عقود الأجانب سارية سنتمسك بهم.. وسنجدد لحازم إمام مرتضى منصور: صفقات جيدة جدا قادمة باختيار كارتيرون أمير مرتضى: بند في عقد كارتيرون يتعلق بكأس العالم للأندية.. وبادر بتخفيض راتبه 50% عن آخر 4 أشهر

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "في الموسم المقبل أريد المشاركة في البطولة العربية بجوار البطولة الإفريقية لأنني أسعى للفوز بالألقاب وفي نفس الوقت أنظر للعوائد المادية، المسابقات المحلية لا نحصل منها على عائد مادي".

وأكمل "أتمنى أن ترتفع قيمة عوائد البطولات المحلية لتساعد الأندية في الموسم التالي".

وعن إمكانية خوض المربع الذهبي الإفريقي في سبتمبر المقبل رد "ظروف دوري أبطال إفريقيا مر بها الفرق الأربعة، لا يوجد فريق أجهز أو يسبق الآخر".

وأتم عما يتمناه قبل اجتماع اتحاد الكرة مع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل "أتمنى إقامة رابطة للأندية من أجل تطبيق دوري المحترفين، مصلحة الأهلي والزمالك واحدة في الرابطة والتي ستكون من أجل رصد المشاكل وتعديل القرارات ووجود نظام يجمع الكل".

طالع أيضا

الزمالك يجدد عقد كارتيرون

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟

مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري

وائل جمعة قبل الأهلي

الزمالك أمير مرتضى
نرشح لكم
أخر الأخبار
المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 دقيقة | الدوري المصري
وكيل موليكا: الأهلي مثل ريال مدريد ويوفنتوس.. والزمالك لم يتواصل لضم اللاعب 18 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: المناوشات بين الأهلي والزمالك لن تستمر.. لابد أن يكون هناك حدودا 43 دقيقة | مصر
مؤتمر سيتيين: أشعر بالرضا لاستعادة سواريز ومستوى برايثوايت 51 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى: أتمنى الفوز بالكأس ودوري الأبطال لسبب.. ونسعى للمشاركة في البطولة العربية 57 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: كارتيرون مدرب ناجح بكل المقاييس 57 دقيقة | مصر
عمار حمدي: بيراميدز يرغب في ضمي وهذا موقفي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 3 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق 4 مهاجم أغادير: انطلاق المفاوضات مع الأهلي
قد ينال إعجابك