مرتضى منصور: صفقات جيدة جدا قادمة باختيار كارتيرون

الأحد، 14 يونيو 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون للأسماء من ضمن التي عرضها عليه المجلس للتعاقد معها في الصيف المقبل.

وقال مرتضى: "اطمئنوا يا جماهير الزمالك. لدينا صفقات جيدة جدا قادمة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك " لن نتعاقد إلا مع من نحتاج ومن طلبهم كارتيرون".

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وتابع " عرضنا بعض من اللاعبين على كارتيرون وهو قام بالاختيار".

وأتم " أشكر كارتيرون جدا جدا ونحترمه على تعاونه وعلى حبه لـ الزمالك".

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

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