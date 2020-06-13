بعد انتظار دام 109 يوما.. ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي

السبت، 13 يونيو 2020 - 22:12

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - إنتر - كأس إيطاليا

تخطي البلجيكي دريس ميرتينز الجميع وأصبح الهداف التاريخي لـ نابولي متفوقا على الثنائي التاريخي ماريك هامشيك ودييجو أرماندو مارادونا.

البلجيكي رفع رصيده التهديفي إلى 122 هدفا ليفض الشراكة مع السلوفاكي ماريك هامشيك الذي سجل 121 هدفا قبل رحيله، بينما يحل مارادونا ثالثا برصيد 115 هدفا.

وانتظر ميرتينز 109 يوما من أجل الانفراد بصدارة ترتيب هدافي البارتينوبي التاريخي إذ يعود هدفه الأخير في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا في 25 فبراير الماضي.

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النشاط الرياضي توقف في إيطاليا بعد أول أسبوع في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وهاهو يعود مجددا بعد أكثر من 93 يوما على التوقف.

هدف ميرتينز جاء في شباك إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد مجهود رائع من لورينزو إينسيني الذي مهد الكرة له داخل منطقة الجزاء ليودعها في شباك سمير هاندانوفيتش.

هدف التعادل يساوي مع نهاية الشوط الأول من اللقاء تأهل نابولي لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة يوفنتوس.

ميرتينيز البالغ 33 عاما رفع رصيده الموسم الحالي إلى 13 هدفا في 30 مباراة.

أهداف البلجيكي جاءت كالآتي منذ انضمامه لنابولي في صيف 2013 في 310 مباراة.

90 هدفا في الدوري الإيطالي خلال 258 مباراة.

6 أهداف في كأس إيطاليا خلال 18 مباراة,

26 هدفا في جميع البطولات الأوروبية خلال 59 مباراة.

ويحتل ميرتينز المركز الثامن في ترتيب الأكثر خوضا للمباريات بقميص نابولي.

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