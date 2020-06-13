بعد انتظار دام 109 يوما.. ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي

تخطي البلجيكي دريس ميرتينز الجميع وأصبح الهداف التاريخي لـ نابولي متفوقا على الثنائي التاريخي ماريك هامشيك ودييجو أرماندو مارادونا.

البلجيكي رفع رصيده التهديفي إلى 122 هدفا ليفض الشراكة مع السلوفاكي ماريك هامشيك الذي سجل 121 هدفا قبل رحيله، بينما يحل مارادونا ثالثا برصيد 115 هدفا.

وانتظر ميرتينز 109 يوما من أجل الانفراد بصدارة ترتيب هدافي البارتينوبي التاريخي إذ يعود هدفه الأخير في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا في 25 فبراير الماضي.

النشاط الرياضي توقف في إيطاليا بعد أول أسبوع في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وهاهو يعود مجددا بعد أكثر من 93 يوما على التوقف.

🏅CIRO THE L E G E N D 🌟 pic.twitter.com/XkT6vp2xbG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 13, 2020

هدف ميرتينز جاء في شباك إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد مجهود رائع من لورينزو إينسيني الذي مهد الكرة له داخل منطقة الجزاء ليودعها في شباك سمير هاندانوفيتش.

هدف التعادل يساوي مع نهاية الشوط الأول من اللقاء تأهل نابولي لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة يوفنتوس.

45'جووووول رحبوا معنا بالهداف التاريخي للفريق الجنوبي (122 هدفا متخطيا رقم هامشيك 121). ميرتنيز يتعادل لنابولي ويحطم رقما قياسيا 🔵نابولي 1 x ⚫إنتر ميلان 1 Televisionتابع اللقاء "https://t.co/EWi4bXuXok" نتيجة الذهاب (0-1 لنابولي)#كأس_إيطاليا #السبت_الكروي pic.twitter.com/RKgdmMnssg — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 13, 2020

ميرتينيز البالغ 33 عاما رفع رصيده الموسم الحالي إلى 13 هدفا في 30 مباراة.

أهداف البلجيكي جاءت كالآتي منذ انضمامه لنابولي في صيف 2013 في 310 مباراة.

90 هدفا في الدوري الإيطالي خلال 258 مباراة.

6 أهداف في كأس إيطاليا خلال 18 مباراة,

26 هدفا في جميع البطولات الأوروبية خلال 59 مباراة.

ويحتل ميرتينز المركز الثامن في ترتيب الأكثر خوضا للمباريات بقميص نابولي.

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