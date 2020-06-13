لايف في الجول - إيهاب أمين: القيعي كان حاسما للانضمام للأهلي.. وأفضل الفوز بالدوري

أوضح إيهاب أمين لاعب كرة السلة في الأهلي كواليس انضمامه إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري، ولماذا يفضل الفوز بلقب الدوري.

وقال إيهاب أمين عبر لايف في الجول عبر إنستجرام اليوم السبت: "فور عودتي من الولايات المتحدة حدثت مفاوضات من أكثر من فريق بينهم الزمالك والاتحاد والأهلي كان آخرهم، لكن وجدت تعامل باحترافية من إدارة الأحمر وكان هناك عدة عوامل سهلت انتقالي".

وتابع "الأهلي نادي جماهيري كبير واحترافية مسؤوليه ودور عدلي القيعي الحاسم وحديث الجهاز الفني ومودي الجارحي وإبراهيم الجمال لي، كل ذلك سهل انتقالي للأحمر".

وردا على لماذا يفضل الفوز بلقب الدوري المصري لكرة السلة "ألعب للأهلي لذلك بالتأكيد التفكير يكون بالفوز بكل البطولات وأتمنى تحقيق ثنائية الدوري والكأس".

وأضاف "لو كان لي اختيار لقب واحد سأفضل الدوري من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا لأنها أصبحت تحت رعاية NBA وتحظى بمتابعة أكبر، وحلمي تحقيق اللقب للأهلي".

وعن علاقته بأليكس يونج محترف الأهلي "هو جاري إذ يسكن معي في نفس المنزل، هناك تجانس كبير بيني وبينه في الملعب وخارجه وهو ما يظهر في المباريات".

وأكمل عن تأثير المحترفين على الدوري المصري: "المحترفون يضيفون للدوري ويرفعون من جودة المنافسة، من وجهة نظري إذا زاد عدد المحترفين إلى 2 في كل فريق المستوى سيتطور ولن يقلل من مشاركات المصريين وهو ما ينعكس على الدوري إذ سيكون أقوى وسيؤثر بالإيجاب على المنتخب والاتحاد".

واختار أصعب مباراة له بقميص الأهلي: "المواجهة الأخيرة مع الزمالك في الدوري بعدما قلبنا تأخرنا وتعادلنا ثم فزنا في الأشواط الإضافية، ذلك كان مهما لنا من أجل حصد مركز أول أو ثان والحصول على الأفضلية في الأدوار النهائية".

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