تشكيل برشلونة – ميسي أساسي وسواريز احتياطي أمام مايوركا

السبت، 13 يونيو 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيله الذي يواجه مايوركا اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب سان مويش.

وشهد التشكيل ظهور القائد ليونيل ميسي في خط الهجوم إلى جوار أنطوان جريزمان، ومارتن برايثوايت.

فيما يظل لويس سواريز على مقاعد البدلاء في ظهوره الأول منذ إصابته في يناير.

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ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

تشكيل مايوركا:

حراسة المرمى: مانولو رينا

الدفاع: جوان ساستري – أنطونيو رايّو – مارتن فالينت – أليخاندرو بوزو

الوسط: مارك بيدرازا – سالفا سيبيّا – داني رودريجيز – تاكي كوبو

الهجوم: كوتشو هيرنانديز – أنتي بوديمير

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