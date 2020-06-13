أطفال بايرن ينتصرون على جلادبخ ويضعونه على بُعد 3 أيام من لقب الدوري الثلاثين

اقترب بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادبخ 2-1 في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 31 من المسابقة.

جوشوا زيركزي، وليون جوريتسكا سجلا هدفي بايرن، فيما سجل بنجامين بافارد هدف مونشنجلادبخ الوحيد بالخطأ في مرماه.

ليرفع بايرن رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارده بوروسيا دورتموند قبل 3 جولات على النهاية.

فيما تجمّد رصيد مونشنجلادبخ عند 56 نقطة في المركز الرابع، وبات مهددا بفقدانه لصالح باير ليفركوزن صاحب نفس الرصيد بمباراة أقل.

بايرن يمكنه التتويج بالدوري الألماني رقم 30 في تاريخه، لو انتصر على فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل، دون النظر إلى نتيجة دورتموند في المباراة الأخرى.

كما يحسم بايرن اللقب حال تحقيقه نفس نتيجة دورتموند في المباراة الأخرى، سواء كانت فوزا أو تعادلا أو هزيمة.

وظهر بعض الشبان في تشكيل بايرن، إذ لعب الهولندي زيركزي في خط الهجوم، كما ظهر الفرنسي ميكايل كويسانسي.

واستغل زيركزي خطأ من يان سومر حارس مرمى جلادبخ في الدقيقة 16، ليتقدم في النتيجة بعد التسديد في الشباك الفارغة.

لكن جلادبخ عاد في المباراة بالدقيقة 37، وتعادل بعد أن سجل بافارد بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد عرضية.

لكن الفرنسي بافارد عوض عن خطأه، وصنع هدف الانتصار الثاني في الدقيقة 86 لـ جوريتسكا الذي خطف 3 نقاط لـ بايرن في غياب روبيرت ليفاندوفيسكي وتوماس مولر.

وكان بايرن قريبا من حسم لقب الدوري دون أن يلعب اليوم السبت، لولا فوز بوروسيا دورتموند في اللحظات الأخيرة على فورتونا دوسلدورف.

























































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