فياريال يخطف انتصارا ثمينا في الـ+90 ويصعب من وضع سيلتا

خطف فياريال فوزا متأخرا على مضيفه سيلتا فيجو بهدف دون رد على ملعب بالايدوس، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

هدف اللقاء الوحيد سُجل بواسطة مانو تريجيروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليرفع فياريال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد سيلتا عند 26 نقطة في المركز 17.

فياريال أوقف سلسلة نتائجه السلبية قبل توقف الدولي بسبب تفشي كورونا، إذ كان قد خسر 3 مباريات وخرج من المراكز المؤهلة إلى أوروبا.

وفي مباراة سابقة من اليوم السبت، فاز إسبانيول على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، على ملعب كورنيا البرات.

ألافيس لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بسبب طرد حارسه فيرناندو باتشيكو عقب لمس الكرة خارج منطقة الجزاء بيديه.

لكن هدف التقدم لـ إسبانيول انتظر حتى الدقيقة 45 بواسطة بيرناردو إسبينوسا الذي أطلق ضربة رأسية عجز الحارس الاحتياطي روبيرتو خيمينيز عن التصدي لها رغم تألقه طوال دقائق مشاركته في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 47، قتل وو لي المباراة بهدفٍ ثانٍ بعد تمريرة بديعة من أدريان إمباربا الذي صنع هدفي المواجهة.

ليرفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز 20 –الأخير-، ويتجمّد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز 14.

طالع أيضا

الزمالك يجدد عقد كارتيرون

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟

مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري

وائل جمعة قبل الأهلي