النني يحافظ على مركزه.. أساسي مع بيشكتاش أمام أنطاليا في عودة الدوري التركي
السبت، 13 يونيو 2020 - 19:10
كتب : FilGoal
يشارك محمد النني أساسيا بقميص بيشكتاش التركي أمام أنطاليا سبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.
ويعود الدوري التركي بعدما توقف في 16 مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.
ويحافظ النني على مقعده أساسيا في خط وسط النسور بعدما شارك في المباراة الأخيرة أمام جالاتا سراي منذ 3 أشهر.
وجاء تشكيل بيشكتاش كالأتي:
حراسة المرمى: إيرشين
الدفاع:ريدفان – فيكتور رويز – تيموجي فيدا – جوكان
وسط مدافع: محمد النني – أتيبا هاتشينسون
وسط مهاجم: تايلر بويد – برنس بواتينج – عبدلاو يديباي
الهجوم: يالشين جيوفن
📄 İlk 11'imiz 🦅#BJKvANT pic.twitter.com/sXES7tmHVl— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 13, 2020
ويحتل بيشكتاش المركز الخامس في حدول الترتيب برصيد 44 نقطة.
صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 28 مباراة. صنع فيهم هدفين.
وأقنع النادي التركي لاعب الوسط المصري بالبقاء في الفريق رغم تأخر مستحقاته والتي أثارت أزمة في الآونة السابقة.
video:1
طالع أيضا
حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي
كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟
مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري