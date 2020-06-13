فيدال: أرحل عن برشلونة في تلك الحالة

فتح التشيلي أرتورو فيدال الباب حول رحيله عن برشلونة إذا لم "يشعر بأهميته".

أرتورو فيدال النادي : برشلونة برشلونة

وأوضح أنه يمتلك علاقة ممتازة مع مدرب إنتر أنطونيو كونتي.

وقال متوسط الميدان التشيلي لصحيفة "إل بريوديكو" الكتالونية: "أنا في الـ 33 من عمري، لكن أتدرب جيدا وأشعر أنني قادرا على اللعب بأعلى مستوى 3 أو 4 سنوات".

وتابع "احصائياتي تتحدث عن نفسها، فقط أنظر للمساحة التي أغطيها في كل مباراة".

وأضاف "لدينا شهرين للعب، أنا سعيد ولدي رفاق رائعين، لكنني أريد أن أشعر بأهميتي، إذا لم يحدث سأنظر لمكان آخر في مسيرتي".

وأكمل "أحب اللعب، لا أعني كل المباريات، لكن أفضل خوض المباريات الأصعب والأهم للفوز بالألقاب".

وتحدث فيدال عن علاقته بكونتي الذي تدرب تحت قيادته خلال 3 سنوات في يوفنتوس حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي 3 مرات.

وقال التشيلي البالغ 33 عاما "تجمعنا علاقة ممتازة، هو يعلم أنني فائز ويثق بي".

وأردف "إذا فكرت في سوق الانتقالات في كل مرة تكون هناك شائعة عني، سأُجن".

وأتم "إن المشجعين في كامب نو وفي الشارع يجعلوني أشعر بالحب الشديد. إنهم يفضلون أن أقدم حياتي على أرض الملعب، حتى لو كانت الصحافة تكتب دائما عن الحمض النووي لبرشلونة".

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