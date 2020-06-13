رأسية هالاند في الـ +95 تؤجل حسم لقب الدوري الألماني.. ورقم قياسي في قمة القاع

غاب إيرلينج هالاند فغابت الفاعلية الهجومية لـ بوروسيا دورتموند، عاد هالاند فظهر دورتموند ساعيا لخطف 3 نقاط تؤجل حسم لقب الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند فاز بهدف دون مقابل خارج قواعده على فورتونا دسلدورف في الثواني الأخيرة ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني.

فوز دورتموند آجل حسم لقب الدوري لصالح بايرن ميونيخ والذي يلتقي الليلة مع بوروسيا مونشنخلادباخ.

وتقلص الفارق إلى 4 نقاط في صالح بايرن بالصدارة برصيد 70 مقابل 66 لدورتموند الذي عزز مركزه في الوصافة بفارق 4 نقاط عن ريد بول لايبزيج صاحب المركز الثالث.

بدأ لوسيان فافر بثلاثية هجومية تضم جادون سانشو وثورجان هازارد ويوليان براندات، وفي الدقيقة 61 أشرك هالاند الذي غاب عن المبارياتين السابقتين بدلا من أكسيل فيتسل.

وبعد 3 دقائق ألغى الحكم هدفا لصالح دورتموند سجله رافائيل جيريرو بعد مطالعة تقنية بسبب لمسة يد على البرتغالي داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 90 شهدت انفرادا مهدرا من ستيفين سيكرزيبسكي بعدما مرت كرته بجوار القائم، فرصة سيندم عليها كثيرا.

فبعد 5 دقائق وعقب ضغط متواصل من دورتموند سجل هالاند هدف الفوز من عرضية أكانجي، هدف يحمل الرقم 11 له في الدوري الألماني.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DORTMUND! Haaland abre o placar NOS ACRÉSCIMOS! Fortuna Düsseldorf 0 x 1 Borussia Dortmund#AlemãoFOXSports pic.twitter.com/Gcywx9r2Bm — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) June 13, 2020

هدف يحمل الرقم 100 لدورتموند في الموسم الحالي، 82 في الدوري، و10 في دوري الأبطال، و6 في كأس ألمانيا، و2 في السوبر الألماني.

وأثناء احتفال لوسيان فافر بالهدف تعرض للإصابة بشد في السمانة.

لوسيان فافر مدرب دورتموند تعرض للإصابة في السمانة بعد احتفاله بهدف هالاند في الدقيقة +95❗😃#السبت_الكروي pic.twitter.com/1Uy4444WVM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 13, 2020

فوز أوقف رصيد دسلدورف عند 28 نقطة في المركز الـ 16 ويظل مهددا بالهبوط بعد فوز فيردر بريمن الكبير على باردبورن في قمة القاع.

بادربورن × فيردر بريمن

وعلى ملعب بينتيلير أرينا سقط باردبورن متذيل الترتيب أمام فيردر بريمن بخماسية مقابل هدف.

بريمن أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثية دون مقابل، سجل دافي كلاسين ثنائية ويايو أوساكو، بينما أهدر ميلوت راتشيسا ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 59 من الشوط الثاني أضاف ماكسمليان إيجشتاين الهدف الرابع، وقلص عبد الحميد صبري الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 66.

وأنهى نيكلاس فالكبرج الهدف الخامس والأخير.

وأصبح كلاوس جيلوسا لاعب بادربورن أكثر من يحصد بطاقات صفراء في موسم واحد برصيد 17 بطاقة بالدوري الألماني.

فوز بريمن يجعله يتشبث بالأمل بالبقاء في الدوري بعد خسارة دسلدورف بعدما رفع رصيد إلى 28 نقطة يظل بها في المركز قبل الأخير، لكنه سيلتقي في الجولة المقبلة ضد بايرن ميونيخ.

🏟 هالاند ينقذ فريقة في الدقيقة 90+5، ويقود دورتموند للفوز على دوسلدورف قبل نهاية المباراة بلحظات، اليكم نتائج جميع المباريات 👇 pic.twitter.com/dzCJmyIoK8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 13, 2020

فرانكفورت × هيرتا برلين

وعاد إينتراخت فرانكفورت بفوز ثمين خارج قواعده من العاصمة الألمانية على حساب هيرتا برلين.

البولندي شيشتوف بيونتيك سجل هدف التقدم بمجهود فردي في الشوط الأول في الدقيقة 24 لصالح أصحاب الأرض.

البلجيكي ديدريك بوياتا قلب المباراة رأسا على عقب بعدما تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

البرتغالي أندريه سيلفا حل بديلا لصالح فرانكفورت وقلب المباراة، إذ صنع هدف التقدم والذي سجله باس دوست في الدقيقة 51.

واستغل مهارة دياتشي كامادا الذي راوغ المدافعين واحدا تلو الآخر وأودع الكرة في الشباك بالكعب.

وسجل أوبتي نديكا الهدف الثالث للضيوف وأنهى أندريه سيلفا عمله بهدف ثاني والعاشر له في الدوري الألماني هذا الموسم.

فرانكفورت انقض على المركز التاسع برصيد 38 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على حساب هيرتا برلين الذي عاد للمركز العاشر.

video:1

طالع أيضا

الزمالك يجدد عقد كارتيرون

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟

مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري

وائل جمعة قبل الأهلي