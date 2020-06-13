بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يفرط في تقدمه أمام فرايبورج

السبت، 13 يونيو 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

فولفسبورج

تعادل فولفسبورج أمام ضيفه فرايبورج بهدفين لكل طرف على ملعب فولكسفاجن أرينا، بالجولة 31 من الدوري الألماني.

فوت فيجهورست سجل هدفي فولفسبورج في الشوط الأول، قبل أن يعود فرايبورج بهدفي لوكاس هويلير، ورولاند زالاي.

ليكتفي فولفسبورج برفع رصيده إلى 46 نقطة بالمركز السادس، فيما رفع فرايبورج رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن.

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وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش في الدقائق الأخيرة، ليكون ظهوره الثاني في البوندزليجا بعد مباراة ليفركوزن في الجولة 28.

الدقائق الأولى شهدت إصابة قوية في الرأس للهولندي فيجهورست، أسالت الدماء من وجهه، ليكمل لاعب ألكمار السابق المباراة بضمادة على رأسه.

هذه الإصابة لم تمنع فيجهورست من أن يكون بطل الشوط الأول بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 14 و27.

لكن أسبقية فولفسبورج لم تدم، فقلّص هويلير الفارق قبل دقيقتين من دخول غرف خلع الملابس، ثم تعادل المجري زالاي مباشرة بعد بداية الشوط الثاني.

اللقطة الأهم للجمهور المصري وقعت في الدقيقة 84، عندما دخل مرموش بدلا من دانييل جينشك.

مرموش تواجد في قائمة فولفسبورج للمباراة السادسة على التوالي، وسجل ظهوره الثاني كبديل بعد مشاركته لـ14 دقيقة أمام ليفركوزن يوم 26 مايو الماضي.

الدقائق المتبقية لم تشهد جديدا، ليفرط فولفسبورج في فرصة توسيع الفارق مع هوفنهايم السابع إلى 5 نقاط.

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