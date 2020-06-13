فرق الدوري تُحدد مصيره – سموحة لـ في الجول: مع الاستئناف.. والأهلي يتوج في حالة الإلغاء

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

سموحة

سموحة سيجتمع باتحاد الكرة يوم الخميس المقبل، ضمن 6 أندية مٌحدد لها الاجتماع بمسؤولي الاتحاد هذا اليوم.

ويقول فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com كل ما يلي.

الاستكمال أم الإلغاء؟

"نحن مع استكمال الدوري، وإذا أجرينا تصويتا، فسيكون لصالح قرار استكمال المسابقة".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"ما الداعي أصلا لإلغاء المسابقة، طالما توافرت شروط التأمين اللازمة لها؟".

"لدينا طموحاتنا بإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، والمشاركة في بطولة قارية في الموسم المقبل".

"سموحة صاحب قرار وليس تابعا لأحد. نحن نعمل لمصلحة نادينا فقط، ولكن الأكيد إن القرار الأول والأخير سيكون للدولة في النهاية، وهي صاحبة القرار وفقا لرؤيتها في جائحة كورونا".

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة .

"في حالة الإلغاء، أطالب أن يكون درع المسابقة من حق الأهلي، فموقعه بالدوري ومستواه والفارق عن أقرب منافسيه يعطيه الحق في الحصول على اللقب".

وماذا عن الموسم المقبل في حالة الإلغاء؟

"أرفض دوري المجموعتين للموسم المقبل، فقد سبق وأثبت فشله في محاولتين سابقتين".

الدوري المصري أٌلغي مرتين في العِقد الأخير. موسم 2011/2012 بعد حادثة مباراة المصري والأهلي، وكان ذلك بعد 15 جولة وقت تصدر حرس الحدود للمسابقة .

وأٌلغيت المسابقة أيضا في موسم 2012/2013 الذي أقيم بنظام المجموعتين، وكان ذلك بعد 15 جولة. الأهلي وقتها كان يتصدر المجموعة الأولى وتأهل للمرحلة النهائية بالفعل، مع استمرار المنافسة بين إنبي وسموحة عن المقعد الثاني. وفي المجموعة الثانية كان الزمالك قد ضمن تأهله أيضا كأول مجموعته رفقة الإسماعيلي .

وكان سموحة في موسم 2012/2013 ضمن الفرق الأربعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المنافسة على لقب الدوري، وأنهى الموسم في المركز الثاني ليشارك في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

هل يمكن تغيير رأيه؟

كما قلنا فآراء الأندية هي مجرد آراء حتى الآن في انتظار القرار الرسمي، وبما أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، فكان السؤال التالي هو "هل قد يغير النادي رأيه؟ أم أن القرار نهائي؟".

"رأينا نهائي ولا رجعة فيه. فقد درسناه جيدا ودرسنا ما في صالح نادينا قبل اتخاذه".

رد الفعل إذا كان القرار مختلفا

وأخيرا، ماذا إذا قرر اتحاد الكرة قرارا مغايرا لرأي فريقكم؟

"في النهاية الدولة هي صاحبة القرار وإذا اضطررنا لأي شيء فنحن نوافق على ذلك، لكن لا نفضل الحلول السهلة دون مبرر".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك في المركز الرابع.

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