مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مصير شكرى نجيب يحدده الجهاز الفني

كشف مصدر مسؤول داخل إدارة نادي الإسماعيلي، بأن مصير شكري نجيب مهاجم الفريق، سواء بالبقاء أو الرحيل، يحدده الجهاز الفني.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الجهاز الفني هو من سيحدد مدى الحاجة للاعب، وبعدها يأتي قرار إدارة النادي".

وأضاف "رغم ذلك، فلم يصل عرض رسمي إلى النادي بخصوص اللاعب حتى هذه اللحظة".

المصدر أتم "ما ينطبق على شكري نجيب، ينطبق على كل اللاعبين المعارين".

شكري نجيب يقضي الموسم الجاري معارا لنادي المقاولون العرب.

صاحب الـ26 عاما شارك في 13 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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