قائمة ريال مدريد - هازارد وأسينسيو وبيل يقودون الملكي.. وغياب فازكيز

السبت، 13 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

أعلن ريال مدريد يوم السبت قائمة الفريق التي تواجه ضيفه إيبار يوم الأحد في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة ماركو أسينسيو وإدين هازارد بعد تعافيهما بينما أبعدت الإصابة لوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا وألفونس أريولا وألتوبي.

الدفاع: سيرخيو راموس ورافاييل فاران وداني كارباخال ومارسيلو وإدير ميليتاو وبنيامين ميندي وخافيير هيرنانديز.

وسط الملعب: توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز وإيسكو وفيديريكو فالفيردي.

الهجوم: إدين هازارد وماركو أسينسيو وكريم بنزيمة وجاريث بيل وبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

وستتقلص القائمة إلى 20 لاعبا بدلا من 23 أثناء المباراة.

وبعد إقرار قانون مؤقت يمنح كل فريق الحق في إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة، سيجلس على دكة البدلاء 9 لاعبين بدلا من 7.

والمباراة هي الأولى للناديين منذ جائحة كورونا والتي أوقفت الكرة الإسبانية في مارس الماضي.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر والذي يحل يوم السبت ضيفا على ريال مايوركا.

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