مرتضى: تلقيت دعوة من الجنايني لمناقشة لائحة الاتحاد ومصير الدوري

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقيه دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لمناقشة لائحة الاتحاد.

وقال مرتضى منصور: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الدعوة لكل رؤساء الأندية يوم الأربعاء المقبل وأتمنى حضور الجميع".

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وتابع "أشكر عمرو الجنايني على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد".

وأتم "الاجتماع من أجل مناقشة لائحة الاتحاد ومناقشة عودة الدوري المصري".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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