مدرب أحمال الزمالك السابق: هؤلاء كانوا يستطيعون تكرار نجاح صلاح في أوروبا

قال لويس جوستافو مدرب أحمال الزمالك السابق في عهد المدرب ماركوس باكيتا إن كهربا وطارق حامد وعمر جابر كانوا يستطيعون تكرار نجاحات محمد صلاح حال احترافهم في أوروبا.

وقال جوستافو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "رأيت العديد من اللاعبين المميزين في مصر مثل كهربا وطارق حامد وعمر جابر الذي احترف بعد رحيلي عن الزمالك".

وأكمل "ما يميز اللاعب المصري رغبته في النجاح وقدرته البدنية الكبيرة على التحمل في المران".

وأضاف "كنت أمني نفسي بتطوير اللاعبين ولكننا لم نمكث كثيرا في الزمالك ولا أعلم حتى الآن سبب رحيلنا سريعا".

وأضاف "عُرض علي الاستمرار مع الفريق لكن لأنني أعمل مع باكيتا دائما لم يكن من الممكن تركه والبقاء في الزمالك".

وعن سبب عدم نجاح تجربة باكيتا في الزمالك قال: "ربما لم يكن الوقت مناسبا لخوض التجربة".

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