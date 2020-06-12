رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلي عن الزمالك

قال رحيم أيو لاعب نادي جيبوتا الإسباني إنه لم يكن يحب الرحيل عن الزمالك وأن حسام حسن المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض هو من تسبب في مغادرته.

وتحدث صاحب الـ32 عاما لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سعيد بتجربتي في الزمالك رغم انضمامي بعد وجود مشاكل بين النادي وبين جونيور أجوجو".

وأضاف "الزمالك ناد كبير ولم أكن أرغب في الرحيل ولكن حسام حسن لم يعطني الفرصة".

وأضاف "أتمنى للزمالك النجاح دائما".

وأتم "كنت قريبا في الزمالك من شيكابالا وميدو".

ولعب رحيم أيو في الزمالك من 2009 حتى 2011 حينما رحل وانضم إلى ليرس البلجيكي.

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