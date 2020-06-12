رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلي عن الزمالك

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 01:01

كتب : Filgoal Team

رحيم أيو لاعب الزمالك السابق

قال رحيم أيو لاعب نادي جيبوتا الإسباني إنه لم يكن يحب الرحيل عن الزمالك وأن حسام حسن المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض هو من تسبب في مغادرته.

وتحدث صاحب الـ32 عاما لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سعيد بتجربتي في الزمالك رغم انضمامي بعد وجود مشاكل بين النادي وبين جونيور أجوجو".

وأضاف "الزمالك ناد كبير ولم أكن أرغب في الرحيل ولكن حسام حسن لم يعطني الفرصة".

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وأضاف "أتمنى للزمالك النجاح دائما".

وأتم "كنت قريبا في الزمالك من شيكابالا وميدو".

ولعب رحيم أيو في الزمالك من 2009 حتى 2011 حينما رحل وانضم إلى ليرس البلجيكي.

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