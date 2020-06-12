تحديد موعد عودة المنافسات الرياضية في السعودية

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

حددت وزارة الرياضية في السعودية موعد عودة النشاط الرياضي في المملكة بعد عدة شهور من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة في السعودية بيانا أعلنت خلاله موعد العودة للتدريبات لكافة الألعاب الرياضية يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

على أن تعود جميع المنافسات بشكل رسمي لكل الرياضات يوم 4 أغسطس المقبل.

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ومع عودة رحلات الطيران في السعودية كما متوقع له منتصف شهر يوليو المقبل، ستبدأ مرحلة عودة لاعبي فرق الدوري الأجانب المتواجدين في بلادهم.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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