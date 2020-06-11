الجزيرة الإماراتي لـ في الجول: التفاوض مع فايلر؟ نحترم مدربنا.. ولا فكرة لدينا عن هذه الشائعات

الخميس، 11 يونيو 2020 - 23:55

كتب : فادي أشرف أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

نفى أحمد بو سلطان المتحدث الإعلامي للفريق الأول بنادي الجزيرة الإماراتي دخول ناديه في مفاوضات مع ريني فايلر المدير الفني للأهلي أو أي مدرب آخر.

وقال المتحدث الإعلامي للجزيرة لـFilGoal.com: "نحن مرتبطون مع مدربنا مارسيل كايزر ونحترمه للغاية ونحترم تعاقده معنا".

وأضاف "لا فكرة لدي حول شائعات التفاوض مع فايلر وأي مدرب آخر".

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في الوقت ذاته قال حسين سهيل مدير الكرة بالجزيرة لـFilGoal.com: "لا نفاوض فايلر".

وأتم "كايزر مدربنا مُلقب بفخر أبو ظبي يقدم مسيرة ناجحة مع الفريق وعقده مستمر لموسم ونصف ولا نحتاج للتفكير في التعاقد مع مدرب جديد".

وربطت بعض الأنباء الجزيرة الإماراتي بالتعاقد مع فايلر الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديد العقد حتى الآن.

وتعاقد الجزيرة مع مارسيال كايزر في شهر أكتوبر من العام الماضي ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021.

وخاض كايزر مع الجزيرة 16 مباراة فاز في 10 وتعادل مرتين وهُزم في 4 لقاءات.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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