شاهد.. الكشف عن شكل بلايستيشين 5 رسميا

أعلنت شركة "سوني" اليوم الخميس رسميا عن شكل جهاز بلايستيشن 5 الجديد الذي طال انتظاره.

وجاء الإعلان في فيديو بثته قناة بلايستيشن عبر موقع "يوتيوب".

وجاء الجهاز بشكل رأسي باللون الأبيض مع وجود للون الأسود في منتصفه ويمكن إزالته من القاعدة لوضعه بشكل أفقي طبيعي مثل أسلافه.

وتم الإعلان عن نسختين من الجهاز الأولى هي العادية والثانية جاءت تحت مُسمى "ديجيتال".

لكن حتى الآن لم يتم كشف النقاب عن أي معلومات حول النسخة الديجيتال فيما بدا من الصورة إنها لن تحتوي على مكان للأسطوانات.

كما شهد الإعلان الكشف عن وجود سماعة ستبث أصوات الألعاب بتقنية 3D، بالإضافة لوجود جهاز تحكم عن بعد "ريموت" مع الجهاز.

وحتى وقت كتابة هذه الأسطر لم يتم الإعلان عن سعر الجهاز بأي من نسختيه.

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