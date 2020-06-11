حكاية أحمد شعبان.. ناشئ الكرة بالزمالك ولاعب التنس بالأهلي ومدرب لـ19 عاما

ربما نشاهد لاعبا يجمع بين هوايتين يحدث ذلك، لكن أن تكون لاعبا في رياضة في ناد ولاعبا في رياضة أخرى في ناد آخر فهنا تكمن القصة.

هذه قصة أحمد شعبان المدير الفني السابق لفريق كرة القدم للبنك الأهلي لمدة 19 عاما ومدير قطاع الناشئين الحالي.

وقصة أحمد شعبان تنقسم لثلاثة أجزاء يرويها لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسانه.

الجزء الأول.. كرة القدم

بدأت كناشئي في مدرسة الكرة بالبنك الأهلي ثم انتقلت للزمالك بعمر الـ13 واستمررت مع الفريق لعامين.

أشجع الزمالك بسبب حسن شحاتة وفاروق جعفر.

ومن سن الـ15 حتى الـ18 انتقلت للمقاولون العرب وقت تواجد تدريب الفريق في نادي الجزيرة قبل أن ينتقل لمقره الحالي بالجبل الأخضر.

رحلت عن الفريق وانتقلت لنادي إمبابة بالقسم الرابع وصعدت معهم للقسم الثالث ثم الثاني.

عدت للبنك الأهلي لمدة موسم في القسم الرابع ثم لعبت لأوسيم لموسمين في الدرجتين الثانية والثالثة.

بعد ذلك انتقلت لنادي غزل دمياك لموسم عام 1994 ومنه عدت للبنك الأهلي لموسمين قبل الاعتزال.

الجزء الثاني.. التنس

بدأت بالعمل في ملاعب التنس الأرضي بتجميع الكرات ثم مارست اللعبة في نادي البنك الأهلي وانضميت للناي الأهلي في عمر 15 عام في منتصف الثمانينيات.

كان فريق الأهلي مكون من 5 لاعبين وكان معنا أندية مثل الجزيرة والشمس وسبورتنج وشاركنا في بطولة الجمهورية.

الزمالك لم يكن لديه فريق للتنس الأرض لذا كنت اتمنى الفوز للأهلي في تلك البطولة رغم انتمائي للزمالك.

اعتزلت التنس في سن الـ37 وأمارس الرياضة حاليا كهواية.

الجزء الثالث.. مدرب كرة قدم

بدأت كمدرب مساعد عام 1996 في البنكا لأهلي وحصلت على دورات تدريبية ومنحة في رومانيا.

عينت عام 1999 مديرا فنيا للفريق الأول في البنك الأهلي في القسم الثاني موسم 2003-2004.

بعد موسم هبطنا مجددا وصعدنا للدرجة الثانية عام 2013 وظل الفريق فيها حتى هبط عام 2018.

شاركت مرتين في كأس مصر بدور الـ32.

أثناء تدريبي للبنك الأهلي لمدة 19 عاما تلقيت عروضا تدريبية من الخليج والجالية العربية في رومانيا ولكن فضلت الاستمرار في النادي.

بعد الرحيل عملت كمدرب لكسكادا بالدرجة الرابعة لفترة قصيرة وعدت للبنك الأهلي مجددا ولكن كمدير لقطاع الناشئين.

تعدد الهوايات يجعل المدرب قادرا على النجاح في مجاله.

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