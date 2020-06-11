محامي النقاز: إحالة عريضة شكوانا ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات الفيفا

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن إحالة الشكوى المقدمة من اللاعب التونسي ضد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إلى لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب أنيس بن ميم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ردا على الشكوى المرفعوة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة عريضة الشكوى إلى لجنة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا".

وأضاف "وتفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".

وكان محامي النقاز أعلن في وقت سابق عن توثيق كل هجوم مرتضى منصور ضد اللاعب التونسي والتقدم بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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