محامي النقاز: إحالة عريضة شكوانا ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات الفيفا

الخميس، 11 يونيو 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن إحالة الشكوى المقدمة من اللاعب التونسي ضد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إلى لجنة التحقيقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب أنيس بن ميم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ردا على الشكوى المرفعوة ضد رئيس نادي الزمالك تمت إحالة عريضة الشكوى إلى لجنة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات في الفيفا".

وأضاف "وتفيد المراسلة أن هذه اللجنة تعهدت بالموضوع وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة".

أخبار متعلقة
وكيل النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الترجي محامي النقاز: وثقنا بالفيديو كل تصريحات مرتضى منصور ضدنا.. وفيفا أثبت صحة موقفنا محامي النقاز: تقدمت بشكوى لدى لجنة أخلاقيات فيفا ضد مرتضى منصور

وكان محامي النقاز أعلن في وقت سابق عن توثيق كل هجوم مرتضى منصور ضد اللاعب التونسي والتقدم بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

طالع أيضا

إصابة جديدة بـ كورونا داخل الزمالك

تعديلات مثيرة من الاتحاد الدولي

كيف ينظر الأهلي لنهاية عقد فايلر

هل من الممكن أن يتواجد الأهلي والزمالك في لعبة فيفا؟

لفتة رائعة من صلاح

الزمالك حمدي النقاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
محامي النقاز: إحالة عريضة شكوانا ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات الفيفا 20 دقيقة | الدوري المصري
وكيل النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الترجي 24 دقيقة | مصر
فيفا يجري تعديلات هامة على الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد في الموسم الجديد 52 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: العودة لكرة القدم بمواجهة سيتي أمرا غريبا.. سنحاول استغلال فراغ ملعب الاتحاد 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جونينيو: إذا لم يرد اللاعبون اللعب لـ ليون فعليهم الرحيل ساعة | أوروبا
إصابة مدرب حراس براعم الزمالك بفيروس كورونا ساعة | مصر
جازيديس يرد على إبراهيموفيتش: ميلان ليس كما كان 2 ساعة | أوروبا
إلى الأهلي والزمالك.. أورلاندو بايرتس يكشف لـ في الجول كيف يتواجد في لعبة فيفا 2 ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك