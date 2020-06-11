وكيل النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الترجي

هل بالفعل اقترب حمدي النقاز الظهير التونسي وظهير الزمالك السابق من ارتداء قميص الترجي التونسي؟ سؤال يُجيب عنه أنيس بن ميم وكيل اللاعب ومحاميه.

وقال وكيل النقاز: "كل ما يقال بخصوص اقتراب النقاز من الترجي ليس صحيحا".

وأضاف في تصريحاته المقتضب عبر صحيفة (الصريح) التونسية "لا يوجد أي شيء رسمي بين الترجي والنقاز".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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